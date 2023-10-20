Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Морозова выиграла соревнования юниорок на этапе Гран-при в Омске, Двоеглазова — вторая

В Омске на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 завершились соревнования юниорок. Лучшей по итогам двух выступлений стала фигуристка Виктория Морозова, набравшая 205,69 балла.

Второе место заняла Алиса Двоеглазова. Судьи поставили фигуристке за два выступления 205,16 балла. Третьей стала фигуристка Софья Титова, набравшая 192,20 балла.

Фигурное катание. Гран-при России. Второй этап. Омск

Девушки. Итоговое положение

1. Виктория Морозова (Московская область, «Наши Надежды») – 205,69.

2. Алиса Двоеглазова (Москва, «Хрустальный») – 205,16.

3. Софья Титова (Москва, «Ангелы Плющенко») – 192,20.

4. Полина Тихонова (Москва, «Хрустальный») – 187,47.

5. Елизавета Лабутина (Свердловская область, СШ №8 «Локомотив») — 187,10.

6. Мария Мазур (Москва, «Ангелы Плющенко») – 186,79.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.