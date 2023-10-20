Гран-при по фигурному катанию, сезон-2023/2024: расписание 2-го этапа, список участников

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завтра, 21 октября, стартуют соревнования взрослых на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Омске. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием и списком участников этапа в Омске.

21 октября, суббота

12:00. Мужчины, короткая программа

13:45. Женщины, короткая программа

15:30. Спортивные пары, короткая программа

22 октября, воскресенье

11:30. Мужчины, произвольная программа

13:30. Женщины, произвольная программа

15:30. Спортивные пары, произвольная программа

Участники второго этапа Гран-при России сезона-2023/2024 в Омске

Мужчины, одиночное катание

1. Андрей Анисимов.

2. Александр Бородин.

3. Матвей Ветлугин.

4. Алексей Ерохов.

5. Марк Кондратюк.

6. Максим Петров.

7. Михаил Полянский.

8. Иван Попов.

9. Егор Рухин.

10. Семён Соловьёв.

11. Михаил Терновский.

12. Григорий Фёдоров.

Женщины, одиночное катание

1. Мария Агаева.

2. Арина Видинеева.

3. Алина Горбачёва.

4. Вероника Жилина.

5. Софья Захарова.

6. Зарина Кашапова.

7. Ангелина Палагина.

8. Мария Парамонова.

9. Аделия Петросян.

10. Дарья Третьякова.

11. Виктория Федянина.

12. Людмила Фурсова.

Спортивные пары

1. Карина Акопова/Никита Рахманин.

2. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов.

3. Алёна Косторная/Георгий Куница.

4. Елизавета Кулешова/Владимир Следь.

5. Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

6. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.