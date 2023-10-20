Мозалёв стал победителем второго этапа Кубка Санкт-Петербурга, Зонов — 2-й, Даниелян — 3-й

На втором этапе Кубка Санкт-Петербурга завершились соревнования в мужском одиночном катании. Победителем по итогам двух выступлений стал фигурист Андрей Мозалёв. Судьи поставили спортсмену в сумме за короткую и произвольную программы 284,29 балла.

Второе место занял фигурист Фёдор Зонов, набравший 238,22 балла. Третьим стал фигурист Артур Даниелян, получивший от судей 237,10 балла.

Фигурное катание. Кубок Санкт-Петербурга. Второй этап

Мужчины. Итоговое положение

1. Андрей Мозалёв — 284,29 балла.

2. Фёдор Зонов — 238,22.

3. Артур Даниелян — 237,10.

4. Арсений Димитриев — 224,97.

5. Данил Федосимов — 206,59.

6. Александр Поветкин — 205,72.

7. Владислав Катичев — 195,04.

8. Максим Каленчук — 188,19.