Мозалёв стал победителем второго этапа Кубка Санкт-Петербурга, Зонов — 2-й, Даниелян — 3-й
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На втором этапе Кубка Санкт-Петербурга завершились соревнования в мужском одиночном катании. Победителем по итогам двух выступлений стал фигурист Андрей Мозалёв. Судьи поставили спортсмену в сумме за короткую и произвольную программы 284,29 балла.
Второе место занял фигурист Фёдор Зонов, набравший 238,22 балла. Третьим стал фигурист Артур Даниелян, получивший от судей 237,10 балла.
Фигурное катание. Кубок Санкт-Петербурга. Второй этап
Мужчины. Итоговое положение
1. Андрей Мозалёв — 284,29 балла.
2. Фёдор Зонов — 238,22.
3. Артур Даниелян — 237,10.
4. Арсений Димитриев — 224,97.
5. Данил Федосимов — 206,59.
6. Александр Поветкин — 205,72.
7. Владислав Катичев — 195,04.
8. Максим Каленчук — 188,19.
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