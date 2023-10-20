Гран-при ISU по фигурному катанию, мужчины: во сколько короткая программа, где смотреть

В ночь с 20 на 21 октября стартуют соревнования взрослых на первом этапе Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Аллене (США). На стадионе «Кредит Юнион оф Техас Эвент-центр» в Аллене пройдут соревнования в мужском одиночном катании.

Короткая программа у мужчин стартует в 3:53 мск (21 октября).

В этих соревнованиях выступят следующие фигуристы: Владимир Литвинцев (Азербайджан), Стефан Гоголев (Канада), Кевин Аймоз (Франция), Ника Эгадзе (Грузия), Сун Сато (Япония), Тацуя Цубои (Япония), Нозому Йошиока (Япония), Денис Васильев (Латвия), Андреас Нордебек (Швеция), Илья Малинин (США), Максим Наумов (США), Эндрю Торгашев (США).

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.