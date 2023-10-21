Гран-при по фигурному катанию, мужчины: во сколько короткая программа, где смотреть

Сегодня, 21 октября, стартуют соревнования взрослых на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Омске. Турнир начнётся с соревнований мужчин в одиночном разряде, которые пройдут на арене «Джи-Драйв».

Короткая программа стартует в 12:00 мск.

На первом этапе лучшим оказался фигурист Евгений Семененко.

Всего на турнире пройдёт шесть этапов: Уфа, Омск, Красноярск, Казань, Самара, Москва. Также в этом году не будет Суперфинала. Вместо него состоится Спартакиада сильнейших в Магнитогорске, за путёвки на которую и будут бороться спортсмены на протяжении всех этапов. Спартакиада пройдёт с 15 по 18 февраля 2024 года.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию-2023/2024 доступны в Okko.