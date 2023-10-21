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Гран-при России по фигурному катанию, спортивные пары: во сколько начало, где смотреть

Гран-при России по фигурному катанию, спортивные пары: во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 21 октября, стартуют соревнования взрослых на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Омске. Заключительным событием дня на арене «Джи-Драйв» станет короткая программа у спортивных пар.

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 2, Омск
Женщины. Короткая программа
21 октября 2023, суббота. 13:45 МСК
Не началось

Короткая программа стартует в 15:15 мск.

На первом этапе в Уфе спортивные пары не выступали.

Всего на турнире пройдёт шесть этапов: Уфа, Омск, Красноярск, Казань, Самара, Москва. Также в этом году не будет Суперфинала. Вместо него состоится Спартакиада сильнейших в Магнитогорске, за путёвки на которую и будут бороться спортсмены на протяжении всех этапов. Спартакиада пройдёт с 15 по 18 февраля 2024 года.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию-2023/2024 доступны в Okko.

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