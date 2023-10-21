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Алёна Косторная и Георгий Куница прокомментировали своё первое выступление на этапе ГП

Алёна Косторная и Георгий Куница прокомментировали своё первое выступление на этапе ГП
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Российская спортивная пара Алёна Косторная и Георгий Куница в эфире Первого канала прокомментировали своё выступление на втором этапе серии Гран-при России – 2023/2024, который проходит в Омске. Судьи оценили их прокат в 73,50 балла, Косторная и Куница идут на промежуточном пятом месте.

Косторная: В целом все элементы были достойно выполнены, на уровне.
Куница: Мы откатали то, что могли на данный момент. Над взаимопониманием на льду работаем. Это бывает тяжело, но работаем.
Косторная: Очень приятно слышать такие аплодисменты, потому что порой приходишь на каток, смотришь на выступления других спортсменов, и вялый зал расстраивает. Но сейчас это не та история — приятно, когда так поддерживают и так встречают.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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