«Не так я представляла наш дебют!» Алёна Косторная — о короткой программе в Омске

Чемпионка Европы — 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная прокомментировала свой дебют на соревнованиях спортивных пар. На втором этапе Гран-при России в Омске Косторная в дуэте с мужем Георгием Куницей показала пятый результат, получив от судей 68,06 балла.

Фигуристы не допустили видимых ошибок в программе, однако за тодес и тройную подкрутку судьи поставили лишь первый уровень из четырёх, дополнительно отминусовав второй из элементов.

«Больно, обидно и непонятно, не так я представляла наш дебют!!! Спасибо всем зрителям за ваши слова, поддержку и веру, мы будем стараться и радовать вас», — написала Косторная в своём телеграм-канале.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.