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Гран-при ISU. Мужчины. Произвольная программа
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Дебют Косторной и Куницы в соревнованиях спортивных пар на Гран-при России

Дебют Косторной и Куницы в соревнованиях спортивных пар на Гран-при России
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Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная вместе со своим мужем Георгием Куницей дебютировала в соревнованиях спортивных пар. Фигуристы представили короткую программу на втором этапе Гран-при России в Омске. Прокат получился практически безошибочным, однако судьи до минимума снизили уровни двух ключевых элементов – тройной подкрутки и тодеса, также совсем не высокими оказались и оценки дебютантов за компоненты.

Косторная и Куница получили за короткую программу 68,06 балла, что на 5,44 меньше, чем у лидирующих Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Алёна и Георгий занимают пятое место. Произвольную программу спортивные пары покажут завтра, 22 октября.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

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