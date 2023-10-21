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Победный прокат Алины Горбачёвой в короткой программе на этапе Гран-при в Омске

Победный прокат Алины Горбачёвой в короткой программе на этапе Гран-при в Омске
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Фигуристка Алина Горбачёва, ученица Софьи Федченко, чисто откатала свою новую короткую программу на этапе Гран-при России в Омске. Спортсменка ещё не восстановила тройной аксель, поэтому обошлась без элементов ультра-си. Горбачёва исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. За все непрыжковые элементы Алина получила четвёртый уровень.

По словам Алины, хорошо подготовиться к этому старту ей помогло выступление на шоу в Китае, которое придало драйва и эмоций, так как китайские болельщики очень тепло принимали российских фигуристов.

Произвольную программу на этапе Гран-при в Омске фигуристки покажут завтра, 22 октября.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

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