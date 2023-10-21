Ученица Тутберидзе ошибается вторую неделю подряд! Пока в Омске лидирует сенсация

Женский турнир на Гран-при в Омске начал удивлять ещё до старта. Незадолго до начала соревнований стало известно, что из-за травмы не выступит Вероника Жилина из «Ангелов Плющенко».

В связи с этим основных претенденток на победу осталось две – ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян и воспитанница Софьи Федченко Алина Горбачёва. Уже в первый день битва двух сильнейших спортсменок серьёзно удивила! Как прошла короткая программа девушек на турнире «Сердце Сибири», рассказывает «Чемпионат».

Петербурженка София Захарова, одна из фавориток соревнований в Омске, вторую неделю подряд не обошлась без ошибок. В Уфе Соня упала с тройного флипа, а сейчас не очень удачным вышел каскад из тройного лутца и тройного тулупа. При этом сама программа у фигуристки очень интересная – взята музыка из «Тысячи и одной ночи», но изображает София не Шахерезаду, а птицу Феникс. 63,28 балла – результат Захаровой, это текущее четвёртое место.

Пермская фигуристка Виктория Федянина показала танго от композитора Максима Родригеса. Вика начала прокат с чистого тройного риттбергера, но с ошибкой выполнила каскад тройной лутц – тройной тулуп. Общий результат – 59,14 балла. В прошлом сезоне Виктория добралась до финала Гран-при России, посмотрим, получится ли у фигуристки повторить этот результат.

Арина Видинеева из Красноярского края шла на чистый прокат с программой под музыку из «Лиги легенд», но впечатление подпортил сорванный аксель – только одинарный вместо двойного. 54,24 балла – результат Арины в короткой программе.

Фигуристка из ЦСКА Мария Парамонова вышла на старт, несмотря на то что совсем недавно у неё умерла мама.

«10 октября это произошло. Маше только сил, понятно, что подготовка к этому старту не была оптимальной. В таком юном возрасте потерять близкого человека, который каждый день водил тебя на каток, встречал — это большой-большой-стресс, и, конечно же, Маше только сил. Всё когда-нибудь устаканится. Для меня это искренне героический поступок, что после такого вышла на соревнования и откатала короткую программу. Да, не безошибочно, но тем не менее. Маша, ты всегда можешь рассчитывать на меня», – рассказал в эфире Первого канала Максим Траньков.

Мария Парамонова Фото: РИА Новости

За свой прокат фигуристка получила 52,36 балла, она не очень удачно сделала выезд с лутца, а также обошлась только каскадом 3-2. Но результат в таком случае немного отходит на второй план, ведь сам выход на турнир стоит огромного мужества.

15-летняя Мария Агаева блестяще справилась с прыжковой частью программы – тройной флип, двойной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп. Из технических огрехов – только потерянные уровни сложности на дорожке шагов. В свой первый взрослый сезон Маша входит играючи, совсем недавно она стала второй на Мемориале Панина, проиграв только Анне Фроловой. Результат Агаевой в короткой программе – 67,22 балла.

Ученица Олега Татаурова Людмила Фурсова тоже дебютирует во взрослой серии Гран-при. Не совсем уверенно были выполнены прыжки (каскад лутц – тулуп и сольный тройной флип), поэтому фигуристке не удалось получить высокие надбавки. Но для дебюта это очень неплохой результат, есть к чему стремиться дальше. 59,71 балла – результат Люды.

Омскую школу фигурного катания представляла Дарья Третьякова, фигуристку на родной арене встречали очень тепло. И поддержка зала помогла случиться чистому прокату – со всеми прыжками Даша справилась, а на дорожке ей хлопали едва ли не все зрители. 60,55 балла получила фигуристка за своё выступление.

Алина Горбачёва на одном дыхании пролетела свою короткую программу в восточном стиле и показала, что она приехала в Омск бороться за самые высокие места. Ни к одному прыжковому элементу не придраться, все непрыжковые – четвёртого уровня, одним словом – блестящий прокат выдала чемпионка России среди юниоров. В самой постановке много интересных деталей – в дорожке фигуристка даже успела сесть на шпагат и молниеносно встать с него! Судьи оценили выступление в 75,89 балла, этого Алине хватило для победы в короткой программе.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Аделия Петросян единственная из всех участниц заявила в короткую программу элемент ультра-си. На разминке тройной аксель получился успешно, в прокате — чуть хуже, подставила вторую ногу Аделия для страховки. А вот дальше не задался и каскад во второй половине программы – очень неудачным вышел выезд с тройного флипа, и не получилось прицепить к нему второй прыжок. Неудачи сказались и на настроении фигуристки, та же дорожка шагов вышла не такой зажигательной, как неделю назад в Уфе. В 71,48 балла судьи оценили прокат Аделии.

Изначально фигуристка должна была соревноваться не в Омске, а на неделю позже – в Красноярске, но не так давно заявки поменяли, и Аделия отправилась кататься на втором этапе вместо другой ученицы Тутберидзе Софьи Акатьевой. Выступать две недели подряд в городах с разными часовыми поясами – не такая простая задача.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

В произвольной программе Петросян определённо будет настроена на реванш с множеством квадов, но и Горбачёва просто так лидерство не отдаст – в её арсенале тоже есть четверные прыжки.