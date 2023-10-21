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Прокат Аделии Петросян с ошибкой на тройном акселе на этапе Гран-при в Омске

Прокат Аделии Петросян с ошибкой на тройном акселе на этапе Гран-при в Омске
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Победительница первого этапа Гран-при России в Уфе Аделия Петросян, занимающаяся под руководством Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза, осталась без элемента в короткой программе на втором этапе серии в Омске. Петросян стала единственной участницей, заявившей в прокат тройной аксель. Однако элемент ультра-си Аделия исполнила с помаркой на приземлении и не сумела добавить к прыжку тройной тулуп для каскада. Затем Петросян прыгнула тройной лутц, а второй прыжок пыталась добавить к тройному флипу. Но сделать каскад не получилось, так как выезд с первого прыжка также был нечётким.

Петросян заняла второе место в короткой программе и уступает лидирующей Алине Горбачёвой 4,41 балла.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

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