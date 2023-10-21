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Гран-при ISU по фигурному катанию, пары: во сколько произвольная программа, где смотреть

Сегодня, 21 октября, на первом этапе Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Аллене (США) определятся победители в соревнованиях спортивных пар.

Турнир проходит на стадионе «Кредит Юнион оф Техас Эвент-центр». Произвольная программа начнётся в 23:39 мск.

После короткой программы лидирует немецкая пара Анника Хокке/Роберт Кункель (63,59), на втором месте располагаются представители Канады Лиа Перейра/Трент Мишо (63,22), третью позицию занимают американцы Челси Лю/Балаж Надь (61,23).

Далее в турнирной таблице следуют Изабелль Мартинс/Райан Бидард (США), Ирма Кальдара/Риккардо Мальо (Италия), Анастасия Вайпан-Ло/Люк Дигби (Великобритания) и Валентина Плазас/Максимилиано Фернандес (США).

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.