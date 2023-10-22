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Туктамышева: у нас много спортсменов, которые и развитые, и эрудированные

Туктамышева: у нас много спортсменов, которые и развитые, и эрудированные
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Чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, как взрастить в себе яркую многогранную личность, учитывая большую занятость в спорте.

«Ну, во-первых, можно развивать себя и быть яркой, многогранной личностью, даже если ты занимаешься спортом. А если тебе тяжело, то это можно сделать после. Во-вторых, нужно иметь желание развиваться. Ты будешь развиваться и все у тебя получится. А если ты только зациклен на одном, не читаешь книжки, не разговариваешь о высоком… Всё равно какой-то момент воспитания должен быть. И, конечно, это возможно. У нас много спортсменов классных, которые и развитые, и эрудированные. Плюс они еще хорошие фигуристы», — сказала Туктамышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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