ГП России по фигурному катанию, женщины: во сколько произвольная программа, где смотреть

Сегодня, 22 октября женщины представят свои произвольные программы в рамках второго этапа серии Гран-при России – 2023/2024. Соревнования проходят в Омске, на арене «Джи-Драйв» и возьмут старт в 13:30 мск.

Победительницей первого этапа ГП России в этом сезоне стала ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, которая, соответственно, и является лидером личного зачёта, она также приехала и в Омск.

Всего в рамках турнира будет шесть этапов: Уфа, Омск, Красноярск, Казань, Самара и Москва. Отметим, что в этом году не будет Суперфинала. Вместо него состоится Спартакиада сильнейших в Магнитогорске, за путёвки на которую и будут бороться спортсмены на протяжении всех этапов. Спартакиада пройдёт с 15 по 18 февраля 2024 года.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.