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Гран-при России по фигурному катанию, спортивные пары: во сколько ПП, где смотреть

Гран-при России по фигурному катанию, спортивные пары: во сколько ПП, где смотреть
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Сегодня, 22 октября, спортивные пары представят свои произвольные программы в рамках второго этапа серии Гран-при России – 2023/2024. Соревнования проходят в Омске, на арене «Джи-Драйв» и возьмут старт в 15:15 мск.

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 2, Омск
Спортивные пары. Произвольная программа
22 октября 2023, воскресенье. 15:15 МСК
Не началось

Отметим, что по итогам прокатов коротких программ промежуточными лидерами соревнований являются бронзовые призёры Олимпиады-2022, чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Лднако их отрыв от ближайших конкурентов составляет всего 0,65 балла.

Всего в рамках турнира будет шесть этапов: Уфа, Омск, Красноярск, Казань, Самара и Москва. Отметим, что в этом году не будет Суперфинала. Вместо него состоится Спартакиада сильнейших в Магнитогорске, за путёвки на которую и будут бороться спортсмены на протяжении всех этапов. Спартакиада пройдёт с 15 по 18 февраля 2024 года.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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