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Прокат ученика Тутберидзе Ники Эгадзе на этапе Гран-при ISU в США

Прокат ученика Тутберидзе Ники Эгадзе на этапе Гран-при ISU в США
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Грузинский фигурист Ника Эгадзе, занимающийся под руководством Этери Тутберидзе, уверенно начал свою произвольную программу на этапе Гран-при ISU в США, исполнив сольный четверной тулуп и каскад четверной сальхов — тройной тулуп. После этого он допустил ошибку на сальхове, скрутив в воздухе всего два оборота. После этого начались мелкие погрешности — вместо тройных в каскаде Ника делал только двойные, потерял скорость и совсем выбился из проката.

Грузинский спортсмен занял четвертое место, набрав 237,45 баллов.

По словам грузинского спортсмена, он неплохо выполнил свою программу, однако некоторые прыжки сегодня не получились. В целом Эгадзе остался доволен своим выступлением.

Трансляции Гран-при ISU — 2023/2024 доступны в Okko.

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