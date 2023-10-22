Прокат ученика Тутберидзе Ники Эгадзе на этапе Гран-при ISU в США

Грузинский фигурист Ника Эгадзе, занимающийся под руководством Этери Тутберидзе, уверенно начал свою произвольную программу на этапе Гран-при ISU в США, исполнив сольный четверной тулуп и каскад четверной сальхов — тройной тулуп. После этого он допустил ошибку на сальхове, скрутив в воздухе всего два оборота. После этого начались мелкие погрешности — вместо тройных в каскаде Ника делал только двойные, потерял скорость и совсем выбился из проката.

Грузинский спортсмен занял четвертое место, набрав 237,45 баллов.

По словам грузинского спортсмена, он неплохо выполнил свою программу, однако некоторые прыжки сегодня не получились. В целом Эгадзе остался доволен своим выступлением.

Трансляции Гран-при ISU — 2023/2024 доступны в Okko.