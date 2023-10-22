Прокат Марка Кондратюка на 2-м этапе Гран-при России в Омске

Олимпийский чемпион 2022 года в командном первенстве, чемпион Европы и России Марк Кондратюк, проваливший короткую программу, заявил больше всех четверных в произвольной: четверной лутц, четверной тулуп, четверной сальхов и четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом через ойлер.

Кондратюк начал со степ-аута на четверном лутце, но это не стоило ему много баллов. Однако при выполнении четверного тулупа Марк совершил ошибку, опершись двумя руками об лед. Также неудачным получилось приземление с тройного акселя. А секвенция тройной риттбергер и двойной аксель была выполнена отлично, как и следующие вращения. Во второй части программы Марк чисто прыгнул четверной сальхов, а каскад четверной сальхов, ойлер и тройной сальхов вышел нестабильным.

Судьи оценили прокат Марка в 170,53 балла. Общая сумма — 249,49 балла.

Марк Кондратюк занял в данных соревнованиях лишь четвёртое место. При этом благодаря прокату произвольной программы ему удалось исправить положение (8 место), в которое он попал после провальной короткой программы.

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