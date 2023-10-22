Матвей Ветлугин прокомментировал победу на этапе Гран-при России в Омске

20-летний ученик Алексея Мишина, призёр финала Кубка России — 2022 Матвей Ветлугин прокомментировал победу на втором этапе серии Гран-при России, который прошёл в Омске.

«Когда телекамерам давал интервью, думал, что я второй. Спросил Лёшу Ерохова — ты какой? Он ответил — второй я, поздравил же тебя с победой. Перезаписывать пришлось. Видимо, не на свою фамилию посмотрел. Думал, двух баллов не хватило. [Бывает,] когда читаешь и перескакиваешь строчку — фамилию прочитал, а баллы ниже строчкой.

Грязноватый прокат. Думал, что меньше будет и по технике, и по компонентам. Я думал, что будет за чистый прокат 85 и 88.

У людей на глазах были слёзы? Это очень ценно для меня, это то, ради чего я катаюсь. Не раз такое повторял, но это ни в какой доле не лукавство. То чувство, которое я получил после проката, когда практически 15 тысяч так хлопали… Это очень сильно», — сказал Ветлугин в телеграм-канале ФФККР.

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