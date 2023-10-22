Григорий Фёдоров признался, что недоволен своей произвольной программой на втором этапе ГП

Российский фигурист Григорий Фёдоров оценил тот факт, что занял третье место на втором этапе серии Гран-при России в Омске.
Фигурное катание. Гран-при России, второй этап, Омск. Мужчины. Общая сумма
1. Матвей Ветлугин – 270,87 балла.
2. Алексей Ерохов – 286,22.
3. Григорий Фёдоров – 251,10.
«Я сейчас пока ещё отхожу от проката. В целом не удовлетворён результатом. Вчера был доволен, а сегодня много недочётов было, которых хотелось бы избежать.
Тяжело было психологически или физически? Какие-то ошибки вылезли из-за того, что устал посередине программы. Видимо, недоработал, не хватило. А ошибка на первом элементе — недостаток концентрации», — сказал Фёдоров в телеграм-канале ФФККР.
Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.