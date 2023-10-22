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ISU Гран-при. Этап 1: Показательные выступления
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Мишина и Галлямов выиграли 2-й этап Гран-при России, Косторная и Куница не попали в топ-3

Мишина и Галлямов выиграли 2-й этап Гран-при России, Косторная и Куница не попали в топ-3
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В Омске завершились соревнования спортивных пар в рамках второго этапа серии Гран-при России — 2023/2024 по фигурному катанию. Их победителями стали бронзовые призёры Олимпиады-2022, чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, причём в произвольной программе их оценки превысили действующий рекорд мира.

Отметим, что в Омске также выступила чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная, в прошлом году вставшая в пару со своим супругом Георгием Куницей. По итогам первых официальных соревнований они заняли четвёртое место, причём Косторная жёстко раскритиковала судей этапа.

Фигурное катание. Гран-при России, второй этап, Омск. Спортивные пары. Результаты

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 232,98 балла.
2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 221,67.
3. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 203,32.
4. Алёна Косторная/Георгий Куница – 192,77.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 2, Омск
Спортивные пары. Произвольная программа
22 октября 2023, воскресенье. 15:15 МСК
Окончено
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