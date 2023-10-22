Прокат Алины Горбачёвой на втором этапе Гран-при России в Омске

Фигуристка Алина Горбачёва, ученица Софьи Федченко, заявила на произвольную программу два четверных сальхова, причём один из них в каскаде с двойным акселем.

Горбачёва начала выступление с захода на четверной сальхов, но прыжок получился лишь в два оборота. Зато следом была чисто выполнена секвенция тройной риттбергер и двойной аксель, сольный двойной аксель также был выполнен безошибочно. Никаких проблем не возникло и с сольным флипом в три оборота, вращения судьи оценили на четвёртый уровень. На каскаде тройной лутц, ойлер и тройной сальхов у Горбачёвой была заминка, но в итоге она выполнила его чётко, но затем обидно сорвала лутц — только в два оборота получился у неё прыжок. Комбинация тройной риттбергер и тройной тулуп была сделана с небольшими помарками. Вращения вновь на четвёртый уровень.

Судьи оценили прокат Горбачёвой в 129,82 балла. Общая сумма — 205,71 балла. Она стала серебряным призёром соревнований, хотя по итогам короткой программы шла в лидерах.

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