Тренер Горбачёвой Софья Федченко: оценю выступление Алины не очень хорошо

Российский тренер по фигурному катанию Софья Федченко оценила выступление своей ученицы, действующей чемпионки России среди юниоров Алины Горбачёвой на втором этапе серии Гран-при России, который завершился в Омске. Горбачёва заняла второе место (при этом она лидировала по итогам КП), уступив ученице Этери Тутберидзе Аделии Петросян.

«Я оценю выступление Алины не очень хорошо. У неё половина элементов в прокате не получились. Бороться с Петросян? Нужно с самой собой бороться, а не с кем-то. Утром на тренировке у неё получился хороший прокат с чистым четверным сальховом. Нужно показать такие прокаты на соревнованиях и не думать о том, с кем соревнуешься на льду», — приводит слова Федченко Metaratings.

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