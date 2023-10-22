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ISU Гран-при. Этап 1: Показательные выступления
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«Любовная любовь». Мишина/Галлямов — о своей произвольной программе

«Любовная любовь». Мишина/Галлямов — о своей произвольной программе
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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали о своих эмоциях от произвольной программы. В сезоне-2023/2024 спортсмены выступают под композицию Рика Уэйкмана «Love’s Dream» из мюзикла «Листомания».

«Интерес этой программы в том, что каждый видит свою историю Мы не говорим, что мы катаем. Мы говорим, что это любовь, нежность, и каждый представляет для себя то, что хочет», — поделилась Мишина.

Галлямов согласился: «Добавить нечего. Любовная любовь, мы показываем чувства и парим надо льдом во время нашей программы». Слова фигуристов приводит Первый канал.

Напомним, сегодня, 22 октября, Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли второй этап Гран-при России, проходивший в Омске.

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