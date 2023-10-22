Татьяна Мишина: возможно, международные соревнования придадут мотивацию Туктамышевой

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина прокомментировала решение фигуристки Елизаветы Туктамышевой, чемпионки мира и Европы, приостановить спортивную карьеру.

«Хотела бы отметить, что приостановка карьеры вовсе не означает её завершения как таковой. Во всяком случае, Лиза пока не сказала об этом сама. Текущая ситуация не отменяет того факта, что она не сможет найти в себе силы и оценить все доступные для неё возможности. Возможно, что открытие международных соревнований придаст ей мотивацию и нужный настрой. Думаю, Елизавета не будет принимать поспешных для себя решений», — приводит слова Мишиной «RT на русском».

Напомним, официально о приостановке карьеры Туктамышева объявила сегодня, 22 октября, в своих социальных сетях.