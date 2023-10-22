Алёна Косторная не исключила возможность смены спортивного гражданства

Российская фигуристка Алёна Косторная, чемпионка Европы в одиночном катании, ныне выступающая в паре с Георгием Куницей, рассказала, что не исключает возможность смены спортивного гражданства.

«Есть много вариантов, но говорить об этом пока не стоит. Я не знаю, что будет дальше, что будет завтра», — приводит слова Косторной издание «РИА Новости Спорт».

Напомним, в октябре Международный союз конькобежцев на своём заседании принял решение о продлении отстранения российских и белорусских спортсменов от выступлений на международных турнирах.

Ранее сегодня, 22 октября, на втором этапе Гран-при России в Омске пара Косторная/Куница заняла четвёртое место. По сумме двух программ спортсмены набрали 192,77 балла.