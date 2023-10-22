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ISU Гран-при. Этап 1: Показательные выступления
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03:25 Мск
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«Что накатали, то и получили». Косторная — о судействе в Омске

«Что накатали, то и получили». Косторная — о судействе в Омске
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Российская фигуристка Алёна Косторная, чемпионка Европы в одиночном катании, ныне выступающая в паре со своим мужем Георгием Куницей, прокомментировала выступление дуэта на втором этапе Гран-при России, завершившемся в Омске. По итогам двух программ пара заняла четвёртое место.

«Первый старт считаем прекрасным опытом. И не можем сказать, что первый блин комом, теперь мы знаем, чего ждать, к чему готовиться, от чего отталкиваться, над чем ещё больше работать. Всё-таки официальный старт и контрольные прокаты — совершенно разные вещи.

Да, у нас были определённые недопонимания в судействе короткой программы, но в произвольной все наши ошибки — наша вина. В целом судейство было совершенно объективным. Что накатали, то и получили», — приводит слова Косторной ТАСС.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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