Ледовое шоу Евгения Плющенко «Русские сезоны» пройдёт 1 ноября в Санкт-Петербурге
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Ледовое шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Русские сезоны» состоится 1 ноября в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге.
Шоу приурочено ко дню рождения прославленного российского фигуриста Евгения Плющенко. 3 ноября заслуженному мастеру спорта России исполнится 41 год.
В ледовом шоу примут участие фигуристы Александра Трусова, Юлия Липницкая, Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев, Алёна Косторная, Георгий Куница, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Александр Самарин, Софья Муравьёва, Елизавета Нугуманова, Макар Игнатов, Евгений и Александр Плющенко и другие спортсмены. Начало шоу — в 19:00 мск.
Приобрести билеты на ледовое шоу Евгения Плющенко «Русские сезоны» можно на «Чемпионате».
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