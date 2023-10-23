Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ледовое шоу Евгения Плющенко «Русские сезоны» пройдёт 1 ноября в Санкт-Петербурге

Ледовое шоу Евгения Плющенко «Русские сезоны» пройдёт 1 ноября в Санкт-Петербурге
Комментарии

Ледовое шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Русские сезоны» состоится 1 ноября в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге.

Шоу приурочено ко дню рождения прославленного российского фигуриста Евгения Плющенко. 3 ноября заслуженному мастеру спорта России исполнится 41 год.

В ледовом шоу примут участие фигуристы Александра Трусова, Юлия Липницкая, Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев, Алёна Косторная, Георгий Куница, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Александр Самарин, Софья Муравьёва, Елизавета Нугуманова, Макар Игнатов, Евгений и Александр Плющенко и другие спортсмены. Начало шоу — в 19:00 мск.

Приобрести билеты на ледовое шоу Евгения Плющенко «Русские сезоны» можно на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android