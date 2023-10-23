Алёна Косторная: вчера сказала непозволительно много. Всё докажем делом

Российская фигуристка Алёна Косторная, чемпионка Европы в одиночном катании, ныне выступающая в паре со своим мужем Георгием Куницей, не стал объяснять свои слова о судействе на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Омске.

Косторная и Куница по итогам двух выступлений получили 192,77 балла и заняли четвёртое место в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при России. Позже Косторная осталась недовольна оценками. Спортсменка жёстко раскритиковала судей и заявила, что не может кататься хуже других фигуристок.

«Вчера я сказала непозволительно много, никаких комментариев больше давать не буду. Всё докажем делом», — приводит слова Косторной «Матч ТВ».

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