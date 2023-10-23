Бутырская — о Туктамышевой: Лиза — трудяга. Можно будет всё наверстать, шоу ей помогут

Первая российская чемпионка мира в одиночном катании Мария Бутырская высказалась о перспективах возвращения фигуристки Елизаветы Туктамышевой после паузы, о которой она объявила 22 октября.

«Всё будет зависеть от того, как она проведёт этот сезон. Я по своему опыту знаю, что в этом возрасте для того, чтобы поддерживать хорошую физическую форму, необходимо прикладывать намного больше усилий, чем 18-летним фигуристкам. Я каталась до 29 лет, но у меня паузы на было. Я пыталась всё время быть в тонусе.

Может, Лиза хочет головой отдохнуть. Она столько лет провела на таком высоком уровне – от этого устаёшь эмоционально. Лиза – трудяга. Если она не поправится, то можно будет наверстать. В этом смысле ей могут помочь шоу — публике тоже хочется показывать не просто катание и вращения. Люди любят сложные элементы.

Если под шоу будет построено хорошее расписание тренировок, то всё возможно. Это поможет не растерять то, что есть. Если лежать на пляже, а потом резко сказать: «Ой, хочу обратно на лёд» – это одно. А если тренироваться более-менее на постоянной основе, выступать на шоу, то почему бы и нет?» – сказала Бутырская в интервью Metaratings.