Тарасова — о Косторной: первый раз участвует в парных соревнованиях и уже критикует судей

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала поведение Алёны Косторной, которая высказалась о работе судей на этапе Гран-при России в Омске.

«‎Ещё бы месяц прошёл, и она призналась в этом. Это что вообще такое? Никто и никогда себе такого не позволял. Она первый раз участвует в парных соревнованиях, а уже обсуждает работу судей. Ну вот её научили, она хотела сказать то, что хотела, и сделала это. Пусть катается. Если она будет много тренироваться, вкладываться — она и будет бороться за высокие места, и у них будет хорошая пара»‎, — сказала Тарасова в интервью «Матч ТВ».

На этапе Гран-при России в Омске Косторная в паре с Георгием Куницей набрали 192,77 балла и заняли четвёртое место, после чего фигуристка раскритиковала судей из-за спорных оценок.