Медведева — о провале Кондратюка на Гран-при в Омске: главное — не уходить в колею срывов

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева высказалась по поводу неудачного выступления Марка Кондратюка в короткой программе во время второго этапа Гран-при России, прошедшего в Омске.

«Мы настолько привыкли, что Марк катается чисто, эмоционально и выдаёт каждый раз прокат жизни, что аж зал в экстазе… Я думаю, мы все знаем Марка как спортсмена, который эмоционально очень сильно вкладывается и заряжает энергетикой зал. Но сколько стартов подряд он зажигал? Много. И это нормально, это грустно, это печально, хотелось бы, чтоб такого не было, но срывы бывают. Главное — не уходить в эту колею этих нечистых прокатов, срывов, морально не загоняться. Один старт — бывает такое. Давайте дальше посмотрим, как Марк пойдёт в сезон, там будет более понятно, что с ним происходит», — сказала Медведева в эфире проекта «Прокат Show» на «Okko Спорт».

Напомним, по итогам короткой программы омского этапа Гран-при Кондратюк занял лишь восьмое место, после произвольной программы фигурист оказался на итоговой четвёртой позиции.