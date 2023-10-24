«Ещё есть много работы, помимо работы с судьями». Энберт — о Косторной и Кунице

Заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Александр Энберт поделился мнением о дебютном выступлении Алёны Косторной и Георгия Куницы в парном катании на этапе Гран-при России.

«Немаленькие оценки для людей, которые полгода катаются вместе. Около 200 — это хорошие баллы. Если взять Гран-при Америки, они бы там были первые, вообще в одну калитку всех бы вынесли и спокойно бы с первым местом уехали.

Алёну я понимаю, она привыкла быть победителем, задавать тренд целому виду — в свои самые успешные годы она действительно была эталоном женского одиночного катания. Понятно, что ей, наверное, сейчас тяжело. Хочется ребятам сказать не обращать внимания на оценки, ещё есть много работы, помимо работы с судьями. Я думаю, что всё получится», — сказал Энберт в интервью на YouTube-канале «Okko Спорт».