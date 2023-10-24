Медведева не считает претензии Косторной к судьям обоснованными

Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2018 российская фигуристка Евгения Медведева высказалась по поводу претензий Алёны Косторной к судейству короткой программы Гран-при в Омске. Напомним, Косторная, выступая в паре со своим мужем Георгием Куницей, заняла итоговое четвёртое место.

«Я очень придирчива к интервью, которые спортсмены дают после выхода со льда, поэтому у меня есть вопросы к Илье Малинину, к Алёне Косторной. Заявление про то, что «их труд смыли в унитаз», — очень едкое. Но при этом оно имеет место быть, если спортсмены откатались идеально чисто и действительно есть обида на то, что засудили. Да, бывает такое, людей засуживают. Есть такое понятие, как разменная монета, даже между видами. Поэтому, если вы очень сильно любите фигурное катание, не углубляйтесь, пожалуйста, не надо. С этим тяжело жить даже нам (смеётся).

Это высказывание имеет место быть, если вы идеально чисто откатались и все вокруг понимают, что такие маленькие оценки — это бред. Такие случаи в истории есть, когда выставляют оценки, а зал молчит, потому что все в шоке. Тогда можно выйти и сказать, что наш труд смыт в унитаз такими маленькими оценками. Ну а тут просто множественные ошибки, причём не так плохо судили, поставили-то нормально», — сказала Медведева в шестом выпуске «Прокат Show» на «Okko Спорт».