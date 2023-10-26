Хореограф группы Мишина: хотела бы, чтобы программа «Одиночество» осталась с Туктамышевой

Хореограф, педагог по пластической выразительности и актёрскому мастерству в группе Алексея Николаевича Мишина Елизавета Навиславская поделилась мнением о программе фигуристки Елизаветы Туктамышевой «Одиночество», поставленной на музыку Игоря Крутого.

«Я бы очень хотела, чтобы эта программа осталась с Лизой, может быть, в виде показательного номера. Чтобы программа жила с ней, слишком уж точная получилась, чтобы с ней расставаться. Ей так хорошо внутри неё, она такая органичная и такая другая…» — рассказала Елизавета Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, впервые произвольная программа «Одиночество» была исполнена Елизаветой Туктамышевой в 2022 году.