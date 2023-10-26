Хореограф Навиславская — о Ветлугине: мне хотелось кричать: «Что ж вы все смотрите мимо?»

Хореограф группы Алексея Николаевича Мишина Елизавета Навиславская прокомментировала прокаты Матвея Ветлугина, ставшего победителем второго этапа Гран-при России в Омске, рассказав, всё ли удалось передать фигуристу из того, что закладывала команда.

«Ему вообще всегда всё удаётся передавать (улыбается). Мне его практически не за что ругать. Если с кем-то идёт речь о том, что нет выразительности, пустые глаза, то с Матвеем разговор идёт другой: «Мотя, спокойнее, темперамент внутри». Он же фонтанирующий. «Вот здесь элегантнее». У него обратная ситуация, его надо немножко «причёсывать».

Я совсем чуть-чуть прикасалась к его программам, вся работа шла где-то рядом. Я говорила ему: «Ты понимаешь, что внутренний текст: «Я увидел, обнял» – это не текст. «Я хочу удержать, она уходит» – вот это внутренний текст». Не действия, а ощущения. И он это осмыслял. Сейчас осмыслил на первое место (улыбается).

Для меня даже в том сезоне было удивительно, почему у Моти такие низкие места. Мне всегда казалось, что его недооценивают, потому что я же сужу не по прыжкам, а по другим критериям. Я всё время смотрела на его музыкальность, выразительность, содержательность и мне хотелось кричать: «Что ж вы все смотрите мимо?» Сейчас, когда он на первой ступеньке, так и должно быть», — рассказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.