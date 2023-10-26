«Не боролась за внимание тренера». Трусова — о занятиях у Тутберидзе после возвращения

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова рассказала о тренировках после возвращения в группу тренера Этери Тутберидзе.

«Я, наверное, никогда не боролась за внимание тренера. Конечно, конкуренция всё время подстёгивает тебя работать больше, но особенно с переходом, где у меня не было конкуренции, я поняла, что мне отчасти, может быть, чуть-чуть сложнее. Но я могла и так работать. Зная, что я могу и так, и так, не было такого, что я боролась за что-то. Я делала своё дело, тренировалась, всё восстанавливала. И с первого выхода из отпуска я, естественно, знала, какой будет контент, и знали все тренеры.

В первый же день я выезжала четверной лутц. Через два дня я уже вкручивалась в аксель. Через две недели прыгала четверной флип. Первый чистый прокат с пятью четверными я сделала в конце июля. Это был первый прокат, и все тренеры мне хлопали, они сидели и хлопали. И поэтому я точно знала, сколько мне нужно времени, чтобы вкатать пять четверных.

Но, к сожалению, после того, как я откатала с пятью четверными, на следующий день я подвернула ногу, и дальше было сложнее», — сказала Трусова в интервью на YouTube-канале «Okko Спорт».