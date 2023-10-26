Трусова — о серебре ОИ-2022: первая — это выиграла, а дальше — поощрительные призы

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова призналась, что считает второе место на Олимпиаде проигрышем.

«Чего хотела больше: выиграть олимпийское золото или сделать пять четверных? Я считаю, что это одно другое дополняет. Если я прыгаю пять, будет золото. Если не прыгну, не будет. Я не считаю, что это две цели. Я считаю, что это одна. Вот такая промежуточная — здесь пять, а вот там… Я просто так считала, поэтому не могу сказать, что их было две. Но она была одна всегда. У меня никогда не было на стартах такого, что я еду выиграть. Я еду сделать своё. Я сделала своё, а дальше уже…

Да, считаю второе место поражением. А что, можно сказать: «Я выиграл серебро? Я выиграл второе место?» Я считаю, что это, как, допустим, кидаешь дротики в шарики, и есть победа, а дальше поощрительные призы. Я считаю, что первая — это выиграла, а дальше — это поощрительные призы. Чтобы не обидно было второму и третьему человеку, им тоже дают медаль.

Ну, как может быть несколько победителей? Хорошо. Если несколько, то должно быть несколько золотых медалей. И то, я считаю, что этот так — спорно. Как может быть несколько победителей? Победитель — он один. Для кого-то серебро Олимпиады, может быть, да, круто. Но я не достигла, конечно, мечты», — сказала Трусова в интервью на YouTube-канале «Okko Спорт».