«В какие-то моменты жизни могут слёзы потечь». Александра Трусова — о своих эмоциях

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании 19-летняя российская фигуристка Александра Трусова, которая пропускает соревновательный сезон-2023/2024, рассказала, что её может растрогать.

«На данный момент всё. Раньше никогда не было такого. Я смотрела фильмы, смотрела «Титаник»: никаких эмоций не вызывало в детстве. А сейчас с возрастом просто видео может попасться. Могу смотреть кино, вроде не грустное, но в какой-то момент может встать ком в горле. В какие-то моменты жизни могут слёзы потечь. И я абсолютно не понимаю, почему так», — сказала Трусова в программе «Что там в миксте?» на YouTube-канале ОККО.

В текущем сезоне Александра выступает в шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и поддерживает форму в его академии.