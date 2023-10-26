Карартынян выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при России в Красноярске

Ученик Светланы Соколовской Эдуард Карартынян выиграл короткую программу на третьем этапе юниорской серии Гран-при России в Красноярске, набрав 84,74 балла. Откатав программу с тройным акселем, Карартынян улучшил личный рекорд почти на семь баллов.

Также переписал своё лучшее достижение в короткой программе и Илья Строганов (80,08), показавший чистый прокат. Победитель первого этапа юниорской серии Гран-при России Николай Угожаев после первого дня соревнований третий. Фигурист ошибся на тройном акселе и нарушил время программы.

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. 3-й этап. Красноярск

Юноши. Короткая программа

1. Эдуард Карартынян (Краснодарский край) – 84,74.

2. Илья Строганов (Санкт-Петербург) – 80,08.

3. Николай Угожаев (Санкт-Петербург) – 75,85.

4. Николай Колесников (Москва) – 73,92.

5. Вадим Воронов (Москва) – 73,53.

6. Тимофей Столяренко (Москва) – 70,36.

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