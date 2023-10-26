Даниэль Грассль снялся с этапов серии Гран-при ISU из-за нарушения антидопинговых правил

Итальянский фигурист Даниэль Грассль снялся с этапов серии Гран-при ISU текущего сезона, сообщает сайт Международного союза конькобежцев (ISU). Грассль был заявлен на этапы Гран-при во Франции (3-5 ноября) и Японии (24-26 ноября). Теперь имя итальянца вычеркнуто из списков участников. Ранее Грассль был исключён из заявки на предсезонные турниры серии «челленджер» Lombardia Trophy и Nebelhorn Trophy.

В начале сентября стало известно, что Грассль нарушил антидопинговые правила – трижды пропустил допинг-тесты. Фигурист покинул группу российского тренера Этери Тутберидзе, где тренировался с января 2023 года, и вернулся в Италию. Представители фигуриста сообщили, что Даниэль решил взять перерыв «из-за физического и психологического стресса».