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Коган — журналистам: если фигурное катание закончится, вам писать не о чем будет

Коган — журналистам: если фигурное катание закончится, вам писать не о чем будет
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Генеральный директор ФФККР Александр Коган высказался об отношении СМИ к фигуристам.

«У меня большая просьба к представителям СМИ — добрее относитесь к нашим спортсменам. Я читаю отзывы зарубежных фан-групп о наших спортсменах — там больше позитива, к сожалению. Всё-таки хочется больше позитива от представителей наших СМИ. Это наши спортсмены, наши герои. Хочется, чтобы вы всё-таки относились к ним как к своим. А сейчас мы видим очень много негатива, критики с разных сторон. Если фигурное катание закончится, вам писать не о чем будет», — сказал Коган в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

С 25 по 29 октября проходит Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске.

Среди женщин участие принимают Майя Хромых, Вероника Яметова, Анна Фролова, Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Арина Видинеева, Елизавета Куликова, Арина Кшецкая, Анастасия Молчанова, Алиса Цветкова, Софья Чаплыгина.

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