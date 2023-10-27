Коган объяснил, почему между этапами ГП в Красноярске и Казани будет недельный перерыв

Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, почему между этапами Гран-при в Красноярске и Казани будет недельная пауза. По словам Александра, такое решение было принято для удобства спортсменов.

«У нас было много вариантов календаря соревнований: были предложения проводить два этапа, потом делать неделю перерыв и [дальше] ещё два этапа. В итоге решили, что из всех вариантов, которые прорабатывали и тренерский совет, и федерация, три этапа, перерыв и ещё три этапа — это самый логичный и удобный вариант. Главное, что мы заканчиваем наши этапы Гран-при в конце ноября, чтобы все спортсмены могли успеть подготовиться к чемпионату России», – передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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