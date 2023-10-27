Бронзовый призёр ЮГП Понтелеенко: уже срывала хореодорожку и испугалась, что так же полечу

Надежда Понтелеенко, ставшая бронзовым призёром Гран-при России в Красноярске среди юниоров, прокомментировала своё выступление на соревнованиях.

«Ощущения 50 на 50. Были ошибки, недочёты. Я немного сорвала хореографическую дорожку. Один раз уже срывала этот элемент в Новогорске и так больно упала! Я испугалась, что сейчас так же полечу. Но сами прыжки сделала более-менее чисто, хотя всегда есть над чем работать.

Рассказать про моего тренера? Олег Станиславович [Татауров]… Я даже не подберу слов! Хороший тренер, всегда поддерживает в любой ситуации. Поймёт всё, спокойный, терпеливый тренер, очень терпеливый. И я думаю, добрый очень, очень добрый. Я не найду слов, чтобы плохо сказать — про какие-то недочёты. Он и человек хороший, и тренер.

Четверной прыжок? Был заявлен, но я не пошла. Он ещё не доработан. Я уже начала его потихоньку напрыгивать после того, как сняли гипс, но мы поняли, что он не совсем готов для того, чтобы его показывать. В прошлом сезоне я в конце сезона запрыгала четверной флип. Сейчас работаю над четверным тулупом, пытаемся его восстановить, а дальше посмотрим», — передаёт слова Понтелеенко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.