Гран-при России. Этап 3: где смотреть прямую трансляцию

Завтра, 28 октября, начнутся соревнования взрослых на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Красноярске.

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На этапе Гран-при России в Красноярске будут представлены все виды программы: женщины и мужчины выступят в одиночном катании, также участие в соревнованиях примут спортивные пары и танцевальные дуэты. 28 октября одиночники и спортивные пары выступят с короткой программой, а танцевальные дуэты представят ритм-танец. 29 октября спортсмены представят произвольные программы.

Напомним, на втором этапе Гран-при России в Омске победу в женском одиночном катании одержала фигуристка Аделия Петросян, лучшим среди мужчин стал Матвей Ветлугин, а первое место в соревнованиях спортивных пар заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

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