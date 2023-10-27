«Петю прёт, вот вам и доказательство». Фигурист Ефремов — о номере Гуменника под Rammstein

Фигурист Дмитрий Ефремов вспомнил о своей помощи Петру Гуменнику с костюмом для показательного номера под песню «Mein Herz brennt» известной немецкой группы Rammstein.

«Как так вышло, что я помогал Петру с костюмом для показательного номера под Rammstein? Это всё как-то случайно получилось. Я пришёл со своей студенткой на лёд потренироваться, а Петя этот показательный номер ставил. Хореограф Николай Морошкин подъехал ко мне, спросил, как мне музыка, какая часть нравится больше, я высказал своё мнение, предложил пару фишек. Петя мне очень симпатичен как фигурист, меня прикалывает его катание. Ему этот стиль идёт.

У меня лежал костюм, в котором мы когда-то снимали клип, и я думал, что когда-нибудь ещё его надену и на концерте выступлю. Он лежал-лежал, а тут подвернулся Петя и очень круто всё сделал.

В фигурном катании каждый должен кататься под свою музыку. Если спортсмену нравится программа, она будет крутая, если спортсмену не нравится, то как ни заставляй… Мне в своё время навязывали «Фигаро» катать, а я это терпеть не мог. Это было не моё. Сейчас почему бы не кататься под такую музыку, как это делает Петя? Я же катался под Metallica когда-то.

Выступать можно под всё, и сложные элементы будут получаться легче, если тебе нравится музыка и если ты чувствуешь, что это твоё. Петю прёт, вот вам и доказательство», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.