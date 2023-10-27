Фигурист Ефремов — о работе с дочерью Бережной: очень хотел, чтобы она запрыгала четверные

Солист Санкт-Петербургского Ледового театра под руководством Елены Бережной, фигурист Дмитрий Ефремов, который в 2004–2007 годах входил в сборную России, рассказал, как тренировал дочь олимпийской чемпионки Софию-Диану Касинс, которая летом 2023 года перешла в парное катание и теперь выступает с Александром Брегеем (клуб Тамары Москвиной).

«Когда принял решение переводить Соню из одиночного в парное? Изначально был расчёт на это, но я не давал своего согласия. Я не хотел этого, потому что видел – она не раскрылась до конца в одиночном катании. Было очень обидно, когда мне сказали, что всё, мы летом собираемся на сборы, и мне звонят: «Мы её забираем».

Среди девочек очень большая конкуренция, но она могла бы чего-то добиться в одиночном катании. Она выполнила норматив по КМС, а по мастерам спорта подняли возрастную планку, и она бы «болталась» очень долгое время, которое сейчас тратит на изучение парных элементов. Её готовили для парного катания, но, с другой стороны, обидно, что не успел довести её до мастера.

Очень хотел, чтобы она запрыгала четверные прыжки – на тренировках она пробовала тулуп и лутц, со страховкой они у неё вообще прекрасно получались. Сейчас, когда я прихожу на тренировки, я вижу, что у неё есть запас на четверные прыжки – и по высоте, и по крутке. Софа могла спокойно их делать, но сама приняла решение сменить вид», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.