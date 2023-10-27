Фигурист Ефремов — о дочери Бережной в парах: они с партнёром будто катаются уже пару лет

Солист Санкт-Петербургского Ледового театра под руководством Елены Бережной, фигурист Дмитрий Ефремов, который в 2004–2007 годах входил в сборную России, оценил перспективы дочери олимпийской чемпионки Софии-Дианы Касинс в парном катании.

Ефремов тренировал Соню с шести лет, летом 2023 года, как и планировалась, она пошла по стопам знаменитой матери и перешла в парное катание, где теперь выступает с Александром Брегеем в клубе Тамары Москвиной.

«Три месяца она работает в паре, а смотрятся они с партнёром так, будто катаются вместе уже пару лет. Они с Сашей Брегеем быстро друг под друга подстроились, я присмотрелся к её партнёру – он ответственный, талантливый, они друг другу подходят», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.