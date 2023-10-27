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«Уходим с Софой в женское парное». Трусова — о параллельном каскаде с Самоделкиной

«Уходим с Софой в женское парное». Трусова — о параллельном каскаде с Самоделкиной
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова и фигуристка Софья Самоделкина во время шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Русские сезоны», которое прошло сегодня в Саратове, исполнили параллельный каскад тройной лутц – тройной риттбергер.

«Как вам наша синхронность? Уходим с Софой в женское парное», — написала Трусова в своём телеграм-канале.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Александры Трусовой.

Самоделкина, которой вскоре предстоит выступление на чемпионате Казахстана, не так давно перешла из группы Светланы Соколовской в академию «Ангелы Плющенко», Трусова пропускает соревновательный сезон, а для участия в шоу там же поддерживает спортивную форму.

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