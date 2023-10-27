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Майя Хромых: облегчили контент в произвольной, чтобы было немного полегче психологически

Майя Хромых: облегчили контент в произвольной, чтобы было немного полегче психологически
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Фигуристка Майя Хромых, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, рассказала, как ощущает себя, возвращаясь на соревнования спустя год.

Сезон-2022/2023 Хромых пропускала из-за травмы. 28 и 29 октября фигуристка выступит на этапе Гран-при России в Красноярске.

«Всё хорошо, всё прекрасно. Таких сильных травм, как в прошлом сезоне, уже нет. Иногда может что-нибудь заболеть на фоне нагрузок, усталости. Буквально пару дней помазать-полечиться, и всё проходит.

Волнуюсь ли из-за возвращения на соревновательный лёд? Я, наверное, больше волнуюсь от того, как я представляю себе, как это будет выглядеть. Но когда я выхожу, я понимаю, что в принципе волноваться незачем.

Какой-нибудь инсайдик рассказать? Самый главный инсайд, что облегчили контент в произвольной, чтобы мне было немного полегче психологически», – сказала Хромых в интервью Алине Загитовой на Первом канале.

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